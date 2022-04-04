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Financial Times: Евросоюз обсудит новые санкции против России в среду

Представители Евросоюза, предположительно, обсудят вопрос введения новых санкций против России в среду, сообщает газета Financial Times
 со ссылкой на неназванного дипломата.
РИА Новости
В число возможных новых санкций против РФ, которые собирается ввести Евросоюз, могут войти запрет на использование российскими судами портов ЕС, новые экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоресурсов: угля, нефти или газа, пишет Financial Times.
Росбалт
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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек утверждает, что новый, пятый по счету, пакет санкций против России может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансового рынка России.
Взгляд.ру
Председатель Евросовета Шарль Мишель, в частности, написал в своем твиттере (соцсеть запрещена в РФ): "Дальнейшие санкции и поддержка (Украины - ИФ) со стороны ЕС уже в пути".
Интерфакс

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