Украинские силовики совершили атаку на нефтебазу в Донецке при помощи беспилотника, взрыва не произошло по причине отказа боеприпаса, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никоноров.
"Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 млн человек, произойдет вымывание самой активной на рынке труда группы граждан от 30 до 44 лет, при этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых граждан", - предупредила она.
"Расширение с 30 октября перечня организаций и учреждений, при посещении которых людям старше 18 лет обязательно требуется предъявление QR-кода или справки о вакцинации, перенесенной болезни, либо медотвода и результата теста ПЦР", - говорится в сообщении.