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Financial Times: «Газпром» предлагал Молдавии ослабить связи с ЕС ради скидки на газ

"Газпром" предлагал Кишиневу отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более выгодную газовую сделку.
РИА Новости
По данным газеты, российская компания хотела
, чтобы Кишинев отложил выполнение правил Евросоюза, требующих либерализации газовых рынков и усиления конкуренции.
ФАН
Молдавия на фоне переговоров с «Газпромом» начала искать альтернативные источники поставок газа.
Коммерсантъ
Взамен "Газпром" предлагал поставлять газ по более низкой цене.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

FT: «Газпром» предложил Молдавии ослабить интеграцию с ЕС ради скидки на газ
RT на русском05:28
FT: «Газпром» предлагал Молдавии скидку на газ, если страна изменит условия свободной торговли с ЕС
Коммерсантъ01:43
FT: «Газпром» предложил Молдавии отказаться от интеграции с ЕС ради скидки на газ
Lenta.ru04:50
FT узнала, что «Газпром» предложил Молдавии в обмен на скидку на газ
РБК04:41
FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа
Интерфакс03:56
FT: «Газпром» предложил Молдавии новую газовую сделку в обмен на ослабление связей с Европой
Газета.Ru03:33
Financial Times: «Газпром» предлагал Молдавии ослабить связи с ЕС ради скидки на газ
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