Голикова предупредила о риске сокращения занятого населения в России

"Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 млн человек, произойдет вымывание самой активной на рынке труда группы граждан от 30 до 44 лет, при этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых граждан", - предупредила она.