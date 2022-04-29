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Financial Times: Германия и Греция планируют увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу

Также «Газпром» подчеркнул, что сократит объемы транзита в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут забирать газ из транзитного потока.
BFM.ru
С 27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.
BFM.ru
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
28 апреля в пресс-службе «Газпрома» заявили, что Польша продолжает получать российский газ, но реверсом из Германии.
BFM.ru

Подробнее о событии

FT: Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
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Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
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FT: Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
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