Представитель Белого дома добавила, что США нужно «срочно двигаться вперед по этому финансированию», чтобы продолжать оказывать Киеву помощь и убедиться в том, что у украинской стороны есть нужное вооружение, артиллерия и снаряжение, в котором она нуждается.