Экономика

REGNUMREGNUMFinancial Times: Россия окрепла из-за санкций

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.
Газета.Ruвчера в 06:33

Подробнее о событии

Экономика — не голая схема: Россия стала устойчивее к внешним шокам

REGNUM06:27

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новостивчера в 20:19

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°вчера в 07:23

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ruвчера в 14:09

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Фактывчера в 07:10

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ruвчера в 06:33

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАССвчера в 06:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Авто

Toyota начала продажи в России обновленной Toyota Corolla

Автоновости дня 05:52
Общество

Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.
ТАСС 07:39
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК 07:23
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума с 2013 года

В России индекс счастья на конец 2019 года оказался ниже мирового уровня и опустился до минимального показателя с 2013 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса "Ромира" для ассоциации Gallup International.
Интерфакс 02:27
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews 06:20
Происшествия

В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) обрушилась крыша. Под завалами могут находиться рабочие.
RT на русском 07:31
Армия и оружие

Первый построенный в Турции авианосец показали на снимке

Первый турецкий авианосец Anadolu, сдача которого Военно-морским силам страны запланирована на текущий год, попал на спутниковые снимки.
Lenta.ru 07:12
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Футбол

Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
ProstoProSport вчера в 13:22
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
Политика

Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию

«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации, но угроза, естественно, сохраняется», — подчеркнул Песков.
Lenta.ru 05:01
Кино

Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Газета.Ru вчера в 13:42
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Происшествия

Спасение российского ребенка от стаи бездомных собак попало на видео

Lenta.ru 05:28
Культура

Выставка Дали в Манеже собрала огромную очередь еще до открытия

Выставка Сальвадора Дали, открывшаяся во вторник, 28 января, в Манеже, собрала огромную очередь до открытия, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов проекта.
Москва 24 28 января в 07:31
Общество

«Аэрофлот» переводит рейсы в Китай в отдельный терминал «Шереметьево»

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал московского аэропорта "Шереметьево", выводя из него другие рейсы, сообщается на сайте перевозчика.
РИА Новости 07:37
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Политика

Путин и Меркель обсудили «сделку века»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил план США по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Взгляд.ру 06:01
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

РИА Новости 07:23
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Российская газета 04:57
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Российская газета 29 января в 21:00
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Политика

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
РИА Новости 05:41
Авто

Роспатент продемонстрировал капот «Русского Прадо» от УАЗ

Внедорожник с неофициальным наименованием «Русский Прадо» появится на авторынке во второй половине 2021-го.
CarsWeek.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Рита Дакота сняла в клипе нового возлюбленного

Рита Дакота сняла в клипе нового возлюбленного Рита Дакота презентовала новый клип.
Экспресс газета 06:48
Технологии

Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Газета Кемерова вчера в 17:12
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Здоровье

Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье

Умеренное употребление алкоголя, занятия спортом и правильное питание могут продлить жизнь человека.
МедиаПоток 28 января в 05:28
Энергетика

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Газета.Ru 05:39
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