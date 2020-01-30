с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.

Шоу-бизнес Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа Несколько лет назад 33-летняя Эмбер Херд обвинила 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий бывшему мужу приближаться к ней.

Происшествия Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.

Политика Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Общество WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне Президент Сирии Башар Асад фактически победил в долгой и разрушительной войне, однако теперь перед ним новые враги: восстановление упадочной экономики, находящейся под санкциями Запада, пишет The Wall Street Journal.

Авто Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).

Общество Из-за коронавируса туры в Таиланд и Вьетнам подешевели Отельеры Таиланда и Вьетнама снижают цены на размещение из-за оттока китайских туристов в связи с эпидемией коронавируса в КНР, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» представители нескольких туркомпаний.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.

Шоу-бизнес Дочь Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей По словам Плаксиной, мать могла не только запирать ее на ключ в комнате, но и не раз набрасывалась на нее и начинала душить.