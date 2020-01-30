Экономика

REGNUMREGNUMFinancial Times: Россия окрепла из-за санкций

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
Читать в источнике
Комментировать200
с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.
Газета.Ru30 января в 06:33

Подробнее о событии

О пользе яда: санкции вредны, хотя и оздоравливают

News.ru31 января в 13:54

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС30 января в 06:05

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ru30 января в 14:09

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°30 января в 07:23

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Факты30 января в 07:10

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru30 января в 06:33

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новости30 января в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Здоровье

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 31 января в 08:33
Происшествия

Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры с места обрушения пристройки к кафе в Новосибирске.
РИА Новости вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Несколько лет назад 33-летняя Эмбер Херд обвинила 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий бывшему мужу приближаться к ней.
StarHit.ru вчера в 19:00
Здоровье

Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания

Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Общество

В сети обнаружено страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе

Французский астролог и пророк Мишель де Нострдам, известный под именем Нострадамус, предсказал смертельный коронавирус, который сейчас свирепствует в Китае.
Shraibikus News 02:05
Политика

Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме

В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
SM News вчера в 12:18
Происшествия

Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Газета.Ru 02:11
Происшествия

В Саратове пропавшая 13-летняя девочка найдена живой

КП - Саратов 01:44
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Политика

Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:07
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Общество

WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне

Президент Сирии Башар Асад фактически победил в долгой и разрушительной войне, однако теперь перед ним новые враги: восстановление упадочной экономики, находящейся под санкциями Запада, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру 00:42
Происшествия

Суд арестовал двух обвиняемых по делу Голунова

РИА Новости 30 января в 05:11
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости вчера в 03:14
Футбол

The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов

«Ювентус» планирует заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, заплатив за него летом 180 миллионов евро, информирует The Sun.
Бомбардир.ру 01:39
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
Гаджеты

Huawei улучшила «Поддержку» смартфонов в России и остальном мире

Компания Huawei выпустила обновление для фирменного приложения HiCare, в рамках которого пользователи фирменных смартфонов могут получить различную помощь и поддержку.
iXBT.com вчера в 01:49
Авто

Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске

Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
Автоновости дня 31 января в 00:29
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Lenta.ru вчера в 03:06
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Общество

Из-за коронавируса туры в Таиланд и Вьетнам подешевели

Отельеры Таиланда и Вьетнама снижают цены на размещение из-за оттока китайских туристов в связи с эпидемией коронавируса в КНР, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» представители нескольких туркомпаний.
Городовой 31 января в 11:38
Политика

Россия временно приостановила безвизовые поездки в Китай

Правительство России выпустило распоряжение, которым временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки в Китай.
Московский Комсомолец вчера в 12:10
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт вчера в 00:16
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

По словам Плаксиной, мать могла не только запирать ее на ключ в комнате, но и не раз набрасывалась на нее и начинала душить.
Shraibikus News 01:17
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости 31 января в 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное