Экономика
REGNUMFinancial Times: Россия окрепла из-за санкций
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.Газета.Ru30 января в 06:33
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Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций
Аргументы и Факты30 января в 07:10
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Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Происшествия
Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске
В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры с места обрушения пристройки к кафе в Новосибирске.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Несколько лет назад 33-летняя Эмбер Херд обвинила 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий бывшему мужу приближаться к ней.
Здоровье
Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Общество
В сети обнаружено страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе
Французский астролог и пророк Мишель де Нострдам, известный под именем Нострадамус, предсказал смертельный коронавирус, который сейчас свирепствует в Китае.
Политика
Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме
В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Происшествия
Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Происшествия
В Саратове пропавшая 13-летняя девочка найдена живой
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Политика
Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Общество
WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне
Президент Сирии Башар Асад фактически победил в долгой и разрушительной войне, однако теперь перед ним новые враги: восстановление упадочной экономики, находящейся под санкциями Запада, пишет The Wall Street Journal.
Происшествия
Суд арестовал двух обвиняемых по делу Голунова
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Футбол
The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов
«Ювентус» планирует заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, заплатив за него летом 180 миллионов евро, информирует The Sun.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Гаджеты
Huawei улучшила «Поддержку» смартфонов в России и остальном мире
Компания Huawei выпустила обновление для фирменного приложения HiCare, в рамках которого пользователи фирменных смартфонов могут получить различную помощь и поддержку.
Авто
Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске
Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
Армия и оружие
Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады
Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Общество
Из-за коронавируса туры в Таиланд и Вьетнам подешевели
Отельеры Таиланда и Вьетнама снижают цены на размещение из-за оттока китайских туристов в связи с эпидемией коронавируса в КНР, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» представители нескольких туркомпаний.
Политика
Россия временно приостановила безвизовые поездки в Китай
Правительство России выпустило распоряжение, которым временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки в Китай.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ
Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
По словам Плаксиной, мать могла не только запирать ее на ключ в комнате, но и не раз набрасывалась на нее и начинала душить.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.