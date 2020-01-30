Экономика
REGNUMFinancial Times: Россия окрепла из-за санкций
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.Газета.Ru30 января в 06:33
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Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций
Аргументы и Факты30 января в 07:10
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Биатлон
Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра
Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Транспорт
В Москве подорожал проезд в городском транспорте и электричках
Проезд в общественном транспорте подорожал в Москве с 1 февраля.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Футбол
Уткин — о Кокорине: «Все началось со звонка первого замглавы администрации президента Миллеру»
Блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру звонили из администрации президента России по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство
Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Транспорт
Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
Гаджеты
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Общество
Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%
Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале
В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Общество
Сомнолог дал советы об улучшении качества сна
Общество
Что изменится в российских законах в феврале 2020 года
Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Происшествия
В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке
В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Здоровье
Компания-производитель Кагоцела ответила обвинявшему ее депутату
Компания «Ниармедик Плюс», являющаяся держателем регистрационного удостоверения противовирусного препарата Кагоцел, сделала официальное заявление относительно безопасности лекарства в ответ на запрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова в Минздрав.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.