с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Общество Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.

Политика Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.

Общество Что изменится в российских законах в феврале 2020 года Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).