Экономика

REGNUMREGNUMFinancial Times: Россия окрепла из-за санкций

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.
Газета.Ru30 января в 06:33

Подробнее о событии

О пользе яда: санкции вредны, хотя и оздоравливают

News.ruвчера в 13:54

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новости30 января в 20:19

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ru30 января в 14:09

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°30 января в 07:23

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Факты30 января в 07:10

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru30 января в 06:33

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС30 января в 06:05
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Биатлон

Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра

Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Советский спорт вчера в 06:37
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
RT на русском 29 января в 02:02
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Транспорт

В Москве подорожал проезд в городском транспорте и электричках

Проезд в общественном транспорте подорожал в Москве с 1 февраля.
РБК вчера в 19:08
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Футбол

Уткин — о Кокорине: «Все началось со звонка первого замглавы администрации президента Миллеру»

Блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру звонили из администрации президента России по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Sport24.ru 01:18
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

РБК 01:53
Транспорт

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
РБК 00:00
Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra вчера в 11:58
Общество

Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%

Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.
Известия 00:49
Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Вести.Ru вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Ведомости вчера в 07:31
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 15:50
Общество

Сомнолог дал советы об улучшении качества сна

Известия вчера в 20:22
Общество

Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).
РБК 01:02
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Происшествия

В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке

В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 01:08
Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Муксун.fm вчера в 06:45
Здоровье

Компания-производитель Кагоцела ответила обвинявшему ее депутату

Компания «Ниармедик Плюс», являющаяся держателем регистрационного удостоверения противовирусного препарата Кагоцел, сделала официальное заявление относительно безопасности лекарства в ответ на запрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова в Минздрав.
Lenta.ru вчера в 08:23
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
БИЗНЕС Online вчера в 09:00
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