Британский журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times заявил, что Вашингтон на прошедшем саммите "Большой семерки" (G7) попытался запугать Евросоюз, чтобы установить потолок цен на российскую нефть.В источнике
«Если партия президента Джо Байдена потеряет контроль над обеими палатами, ему может грозить импичмент после того, как несколько республиканцев заявили, что большинство Республиканской партии будет стремиться к этому», — пишет издание.
Трофеи с сюрпризом: Офицеры Донбасса выступили с важным предупреждением о новой подлости ВСУ Вооружённые силы Украины при отступлении оставляют в своей брошенной технике радиомаяки, с целью нанести артиллерийский удар после побега с позиций.