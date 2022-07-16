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Financial Times: США пытаются запугать Европу для установления потолка цен на нефть из РФ

Британский журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times заявил, что Вашингтон на прошедшем саммите "Большой семерки" (G7) попытался запугать Евросоюз, чтобы установить потолок цен на российскую нефть.В источнике

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В Financial Times заявили, что США запугивают Европу, чтобы ограничить цены на нефть из РФ
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