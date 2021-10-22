Издание отмечает, что подразделение было сформировано шесть лет назад и активно использовалось для противодействия деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.
Первой станет «Лада Веста», данная модель должна была дебютировать еще в 2020 году, однако трудности, вызванные коронавирусом, локдауном и дефицитом запчастей, заставили перенести премьеру на 2022 год.
Главный автор проведенного исследования Самапорн Тиньянтон объясняет, что в данном случае астрономам повезло с помощью телескопа Hubble увидеть и исследовать материал извергнутый звездой в течение года перед взрывом.