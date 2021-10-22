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Financial Times: банковский спецотдел Минобороны Британии используют против России и Китая

Секретный "банковский" отдел министерства обороны Великобритании направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
РИА Новости
Издание отмечает, что подразделение было сформировано шесть лет назад и активно использовалось для противодействия деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.
ТАСС
Сотрудники оперативной группы работали со специальными войсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной.
РИА Новости
Эксперты в основном специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала.
РИА Новости

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