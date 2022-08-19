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Financial Times: несмотря на санкции, экономика России держится лучше, чем многие ожидали

Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, пишет
 британская газета Financial Times.
РИА Новости
В материале издания отмечается, что быстрые действия Центробанка России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок стабилизировали рубль.
Life.ru
Издание также подчеркивает, что рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию "помог противодействовать снижению экспорта в ЕС".
Finam.Ru
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
РИА Новости

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