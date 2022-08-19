Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал остановить финансовую помощь Украине, с критикой нового транша выступила и член палаты представителей Лорен Боберт.
Военные оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в Донецкой народной республике получили на вооружение две модернизированные реактивные системы залпового огня «Чебурашка» производства ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram.
«На фоне военных поражений в Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство.
Обязательно должны быть погашены долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.