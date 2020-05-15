с чего всё началось

Британская газета Financial Times опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу публикации издания о смертности пациентов с COVID-19 в России.

Financial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19

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