Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиFinancial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19

Британская газета Financial Times опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу публикации издания о смертности пациентов с COVID-19 в России.
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с чего всё началось
В своём письме
 посол высказал несогласие с данными, указанными в материале FT, в частности с утверждением, что в российской официальной статистике якобы сознательно занижается показатель смертности от COVID-19.
RT на русскомвчера в 18:41

Подробнее о событии

Financial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19

РИА Новостивчера в 20:12

FT опубликовало письмо посла России о материале по смертности от COVID-19

RT на русскомвчера в 18:41

Times опубликовала послание посла РФ о борьбе с COVID-19 в России

Live24вчера в 08:42

FT опубликовала письмо посла РФ с ответом на статью о смертности от COVID-19 в России

ТАССвчера в 18:28

Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России

Аргументы и Фактывчера в 09:30

Financial Times опубликовала ответ посла России на недостоверную статью

Взгляд.рувчера в 19:29

В Великобритании опубликовано письмо посла РФ по поводу борьбы с коронавирусом в России

Аргументы неделивчера в 08:30
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Происшествия

В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом

Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 03:52
21
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
1,6K
Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru вчера в 20:09
108
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
778
Кино

Дакота Джонсон присоединится к Крису Пайну в триллере Оливии Уайлд

News.ru 14 мая в 09:19
Общество

105 человек заразились коронавирусом в Свердловской области

Общее число инфицирований коронавирусом на 16 мая в Свердловской области достигло 2571 человек, из них 704 выздоровели, в том числе 78 за сутки.
Kursk.com 04:02
9
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
895
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru 03:52
1
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
177
Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
5
Религия

В Черногории освободят сербского епископа и священников

В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда вчера в 19:03
1
Общество

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости вчера в 17:37
4
Общество

Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России

Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев.
Мойка78 вчера в 21:41
121
Путешествия

Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
185
Общество

Число новых случаев коронавируса за сутки в России стало самым низким с 1 мая

Количество новых случаев за сутки в Москве стало самым низким с 30 апреля, а суточный прирост составил 2,6 процента против 3,6 процента днем ранее.
Вести.Ru 04:15
4
Армия и оружие

Су-35 для Египта начали производить в РФ

Россия открыла производственную линию для выпуска Су-35 по контракту с Египтом.
News.ru вчера в 20:46
7
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
13
Политика

NASA отозвало приглашение делегации из России под давлением сенаторов

NASA приглашало делегацию «Роскосмоса» к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако приглашение было отозвано под давлением сенаторов, сообщил замгендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
RT на русском 04:13
Кино

CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру вчера в 11:08
3
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
374
Армия и оружие

«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция) (Yeni Safak)

В рамках операции «Буря мира» ливийская армия наносит сокрушительный удар по путчисту Хафтару на таких фронтах, как Триполи, Эль-Ватия и Абу-Грейн.
ИноСМИ 03:00
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
108
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
2,1K
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
17
Общество

Италия откроет границы с 3 июня

Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая.
Известия 03:59
13
Транспорт

Прокуратура Москвы начала проверку сервиса Wheely

ТАСС 02:18
50
Шоу-бизнес

3-летний сын Ксении Собчак спел песню «Калинка»

Ксения Собчак и Максим Виторган Сегодня Ксения Собчак опубликовала в своем в микроблоге в Instagram видео, как 3-летний Платон трогательно исполняет наизусть народную песню "Калинка".
Вокруг ТВ вчера в 10:24
1
Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
42
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
976
Происшествия

В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека

В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.
RT на русском 02:10
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