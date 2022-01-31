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Financial Times перечислила последствия отключения России от SWIFT

Эксперты рассказали британской газете Financial Times о последствиях в случае отключения России от SWIFT.
РИА Новости
Николас Верон из бельгийского исследовательского центра Брейгеля уверен, что ограничительным мерам в сфере платежных систем уделяется слишком много внимания.
РИА Новости
По мнению бывшего американского чиновника Даниэля Таннебаума, США и Евросоюз будут действовать в отношении Москвы осторожно, поскольку чересчур жесткие меры могут помешать поставкам газа.
РИА Новости
Политолог Ростислав Ищенко считает, что россияне не заметят отключения от системы SWIFT.
ФАН

Подробнее о событии

Financial Times перечислила последствия отключения России от SWIFT
ИА Красная Весна11:08
Financial Times: Отключение от SWIFT не помешает РФ заключать сделки с партнерами
ФАН11:11
Эксперты Financial Times считают, что отключение РФ от SWIFT не приведет к серьезным последствиям для страны
Комсомольская правда11:10
FT: отключение РФ от SWIFT может создать «определенные операционные проблемы»
Экономика сегодня11:31
Западные эксперты рассказали о последствиях отключения России от SWIFT
Общественная служба новостей10:48
Financial Times перечислила последствия отключения России от SWIFT
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Financial Times перечислила последствия отключения России от SWIFT
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