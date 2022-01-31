Во Флориде из-за необычного для штата понижения температуры воздуха до -4 градусов игуаны начали впадать в оцепенение: холоднокровные животные замерзают, процесс обмена веществ замедляется и наступает состояние, близкое к коме.
Депутаты от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство законопроект о полном запрете на уничтожение пищевой продукции, в том числе конфискованной, при условии ее пригодности для употребления.
"Ничто не разрушает авторитет Америки так сильно, как обещание прийти на помощь странам, которые мы на самом деле не готовы защищать, проливая кровь наших солдат и тратя средства налогоплательщиков", — продолжил он.