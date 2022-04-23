Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию дел на 21 апреля ей известно о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения, обнаруженного у детей в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США.
Пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе в Курской области в субботу подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Украинский лидер заявил, что такое решение будет принято в том случае, если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди, а также если Москва решит провести референдум «на любых оккупированных территориях Украины».