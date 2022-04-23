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Financial Times рассказала о «кошмаре» компании Shell, выходящей из проекта «Сахалин-2»

Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell запустила процесс «болезненного» выхода из российского проекта «Сахалин-2», пишет газета Financial Times.
Lenta.ru
Речь идет о продаже 27,5 процента доли в месторождении.
Lenta.ru
Приобрести активы фирмы с большой скидкой готовы китайские Cnooc, CNPC и Sinopec, говорится в статье.
Lenta.ru
Десятки работников, занятых на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволены с последующей переброской на другие проекты.
Lenta.ru

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