Эксперты считают, что аномалия может быть связана с тем, что вспышка коронавируса в Германии находится на сравнительно ранней стадии, а возраст зараженных меньше, чем в других странах. Другим фактором, который мог привести к этой аномалии, называют огромное количество проведенных тестов.

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

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Космос Застрявший на Марсе аппарат NASA вытащили с помощью удара лопатой InSight на поверхности Марса осуществлял бурение скважины для того, чтобы разместить в ней сейсмометр и приступить к изучению внутреннего строения планеты, однако сверло застряло в марсианском грунте и никак не поддавалось извлечению.

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