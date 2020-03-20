Коронавирус
РИА НовостиFinancial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
Эксперты считают, что аномалия может быть связана с тем, что вспышка коронавируса в Германии находится на сравнительно ранней стадии, а возраст зараженных меньше, чем в других странах. Другим фактором, который мог привести к этой аномалии, называют огромное количество проведенных тестов.
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FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
Expert.ruвчера в 06:31
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Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей
Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Общество
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Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
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Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Общество
Росавиация выработала механизм вывоза россиян из стран с коронавирусом
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Происшествия
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Застрявший на Марсе аппарат NASA вытащили с помощью удара лопатой
InSight на поверхности Марса осуществлял бурение скважины для того, чтобы разместить в ней сейсмометр и приступить к изучению внутреннего строения планеты, однако сверло застряло в марсианском грунте и никак не поддавалось извлечению.
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В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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Доверенному лицу президента не доверило следствие
На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
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«СуперОмск» поздравляет Сергея Лаврова с юбилеем
Сегодня, 21 марта, министр иностранных дел Российской Федерации отмечает свое 70-летие.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Общество
США ищут повод для новых антироссийских санкций
Вашингтон, 19 марта 2020, 22:09 — REGNUM Новые антироссийские санкции могут быть введены со стороны Соединённых Штатов, пишет 19 марта The Wall Street Journal.
Экономика
ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
Культура
Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии
Происшествия
Пассажирский самолет с неисправным шасси сел в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет ATR-72 утром в субботу совершил вынужденную посадку в связи с неисправностью шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Происшествия
На складе в Подмосковье возник крупный пожар
Общая площадь склада — 60 тысяч квадратных метров, горит половина. К месту пожара следует пожарный поезд.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Общество
20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины
Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек.
Происшествия
МВД РФ фиксирует рост числа фейковых новостей о коронавирусе
МВД РФ призывает граждан не реагировать на фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионах России.
Политика
Дональд Трамп объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Ранее президент США подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, заразившимся коронавирусом.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.