Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times. Издание отмечает, что коронавирус "ударил по Германии со всей силы", и заражение им быстро ускоряется.

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

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Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

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