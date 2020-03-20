Коронавирус
РИА НовостиFinancial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times. Издание отмечает, что коронавирус "ударил по Германии со всей силы", и заражение им быстро ускоряется.
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FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
Expert.ruвчера в 06:31
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Авто
Стали известны характеристики нового Ford Bronco Sport
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
Происшествия
На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад
Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
Происшествия
На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину
На Камчатке спасатели обнаружили тела двух мужчин, попавших под снежную лавину. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Политика
Лукашенко поздравил Лаврова с днем рождения
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Экономика
Фондовые индексы США снизились при закрытии торгов более чем на 4%
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 21 марта, закрылись снижением основных индексов на 3-4% в связи с опасениями из-за распространения коронавируса.
Общество
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Авто
Сколько стоили бы автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Стоимость «Волги» ГАЗ-21 в последний год производства (1970-й) составляла 8 тысяч 500 советских рублей, что при пересчете на нынешнюю валюту равно 2 миллионам 376 тысячам 600 рублям.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности
Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Гаджеты
Sony рассказала, какой будет новая консоль PlayStation 5
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Кино
Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984»
Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Политика
Власти Украины предупредили о 600 тысячах жертв от коронавируса
Замглавы МВД Украины предупредил при этом, что если на Украине заразится 10 миллионов человек, то жертвами коронавируса могут стать 500-600 тысяч жителей страны.
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Технологии
Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей
Происшествия
Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье
Правоохранительные органы Ставропольского края начали возбуждать дела в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран или при подозрении на COVID-19.