Коронавирус
РИА НовостиFinancial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times. Издание отмечает, что коронавирус "ударил по Германии со всей силы", и заражение им быстро ускоряется.
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с чего всё началось
Газета Financial Times пишет об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается низкий уровень смертности от опасного заболевания при достаточно большом числе инфицированных.Московский Комсомолецвчера в 23:58
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FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
Expert.ruвчера в 06:31
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