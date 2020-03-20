с чего всё началось

Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times. Издание отмечает, что коронавирус "ударил по Германии со всей силы", и заражение им быстро ускоряется.

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

Энергетика Нефть на торгах продолжает дорожать Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.

Шоу-бизнес Кристину Орбакайте без макияжа назвали ровесницей мамы На фото без макияжа артистка выглядит на много старше своих лет. Сейчас Кристина Орбакайте находится на самоизоляции.

Музыка Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.

Общество Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.

Общество Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.

Политика В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Общество Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.

Экономика ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.

Экономика Раскрыты детали антикризисного плана правительства Главной сутью правительственного плана станет поддержка не столько населения России, сколько отдельных отраслей, которые могут испытать самые серьёзные проблемы в связи с кризисом.