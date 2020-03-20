Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиFinancial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times. Издание отмечает, что коронавирус "ударил по Германии со всей силы", и заражение им быстро ускоряется.
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Газета Financial Times
 пишет об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается низкий уровень смертности от опасного заболевания при достаточно большом числе инфицированных.
Московский Комсомолецвчера в 23:58

Подробнее о событии

В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия

Комсомольская правда01:38

СМИ: Коронавирус в Германии распространяется аномально

РЕН ТВ00:45

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Известиявчера в 20:50

Financial Times указала на аномалию с цифрами по коронавирусу в Германии

REGNUMвчера в 23:43

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

РИА Новостивчера в 23:15

Financial Times обнаружила аномалию с коронавирусом в Германии

Московский Комсомолец00:19

FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев

Expert.ruвчера в 06:31
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Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

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Evo-rus.com 19 марта в 11:06
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Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментровал приостановку проекта ТАСС о Путине.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
RuNews24.ru вчера в 18:26
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Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Газета.Ru 05:39
Общество

Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу

Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
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Политика

В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».
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Экономика

ЦБ разработал меры по поддержке ипотечного кредитования

Банк России подготовил дополнительные меры по поддержке финансового сектора и ипотечного кредитования.
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Назван способ США убрать Россию из Сирии

Сивков считает, что сирийская кампания России продемонстрировала потребность страны в авианосце.
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Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
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Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА

"Кристал Пэлас" предложил за Чалова 25 млн фунтов стерлингов, это правда.
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Раскрыты детали антикризисного плана правительства

Главной сутью правительственного плана станет поддержка не столько населения России, сколько отдельных отраслей, которые могут испытать самые серьёзные проблемы в связи с кризисом.
Deita.ru вчера в 03:30
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
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Два человека погибли под лавиной на Камчатке

На пути лавины оказались два человека на сноубайках.
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За последние сутки в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Девочка примерно 3 лет выпала с верхнего этажа пятиэтажного дома в Краснокаменске.
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Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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