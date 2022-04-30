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Financial Times: уход из России дорого обходится западным компаниям

Уход из России дорого обходится западным компаниям, решившим покинуть страну, говорится в материале британской газеты Financial Times.
ПРАЙМ
В качестве примера авторы приводят французский банк, которому пришлось продать свой бизнес в Москве, потеряв при этом 3,1 миллиарда евро.
РИА Новости
Отмечается, что сделка "ошеломила некоторых конкурентов" и показала, с какими трудностями сталкиваются компании, которые хотят покинуть РФ, - от крупных нефтяных до автомобильных компаний.
Finam.Ru
В числе трудностей, с которыми сталкиваются западные компании, решившие уйти из России, авторы материала называют нехватку потенциальных покупателей, высокие издержки и "неясные перспективы" будущего возвращения.
Finam.Ru

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