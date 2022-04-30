В числе трудностей, с которыми сталкиваются западные компании, решившие уйти из России, авторы материала называют нехватку потенциальных покупателей, высокие издержки и "неясные перспективы" будущего возвращения.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным инвесторам участвовать в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от застройки, определят перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке.