Наука
РБКFinancial Times узнала о квантовом превосходстве Google
В материале утверждалось, что процессор нового компьютера выполнил расчет за три минуты и 20 секунд. Для сравнения, самый современный мощный компьютер Summit сможет рассчитать подобный результат лишь за 10 тыс. лет. По словам исследователей, они достигли «квантового превосходства».
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