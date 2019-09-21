В материале утверждалось, что процессор нового компьютера выполнил расчет за три минуты и 20 секунд. Для сравнения, самый современный мощный компьютер Summit сможет рассчитать подобный результат лишь за 10 тыс. лет. По словам исследователей, они достигли «квантового превосходства».

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Политика Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

Экономика Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Армия и оружие Генштаб Украины разрабатывает план разведения сил в Донбассе Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил от линии разграничения в Донбассе.

Происшествия Два сотрудника Росгвардии покончили с собой Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Футбол Кейн забил 9 голов за клуб и сборную Англии в 9 играх сезона В нынешнем сезоне 26-летний футболист забил девять голов за клуб (5) и сборную Англии (4) в девяти играх.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Происшествия Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Общество В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.

Происшествия В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Футбол Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО.

Происшествия СК завел дело после наезда на полицейского в Петербурге В Санкт-Петербурге задержали мужчину, наехавшего на автомобиле на полицейского при его попытке проверить документы, по факту происшествия заведено уголовное дело.

Космос США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Кино Walt Disney выдвинет «Мстителей 4» на «Оскар 2020» Компания Walt Disney начала официальную кампанию по выдвижению фильма "Мстители 4: Финал" на главные награды Американской Киноакадемии - "Оскар 2020".

Единоборства Баев завоевал золото на ЧМ по вольной борьбе в весе до 70 кг Россиянин Давид Баев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг на соревнованиях в Нур-Султане.

Происшествия В Азовском море обнаружили пропавший катер Катер, который пропал в Азовском море, обнаружен, находившиеся на борту люди не пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.

Армия и оружие Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.