Наука

РБКРБКFinancial Times узнала о квантовом превосходстве Google

В материале утверждалось, что процессор нового компьютера выполнил расчет за три минуты и 20 секунд. Для сравнения, самый современный мощный компьютер Summit сможет рассчитать подобный результат лишь за 10 тыс. лет. По словам исследователей, они достигли «квантового превосходства».
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Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

РБК00:54

Google объявила о создании самого мощного квантового компьютера

РЕН ТВ05:44

FT: Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

ТАСС05:14

Google создал самый мощный компьютер в мире

Газета.Ru05:42

Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Говорит Москва05:13

Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Ведомости05:56

Google создал мощнейший в мире компьютер

Lenta.ru06:45
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В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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