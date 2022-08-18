"Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения", — подчеркивается в материале.
Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года - говорится в сообщении финского военного ведомства.
Далтон Роста (США) Экс-чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков, в феврале на Bellator 274 досрочно остановивший американца Ченси Ренкаунтри, вошёл в топ-5: Чемпион: Ярослав Амосов (Украина) Временный чемпион: Логан Сторли (США) 2.