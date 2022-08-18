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Financial Times: в Европе призывают Норвегию снизить цену на экспортируемый газ

Представители энергетической отрасли в Европе считают, что пришло время обратиться к Норвегии с просьбой снизить цену на экспортируемый газ.
RT на русском
Однако теперь представители концернов в ЕС все чаще в частном порядке заявляют, что Осло "следует согласиться на экспорт по сниженной цене".
РИА Новости
"Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения", — подчеркивается в материале.
РИА Новости
Европейские импортеры, проанализировав выручку Норвегии, пришли к решению, что северная страна уже получила необходимую бюджетную свободу и должна снизить цены на газ.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Financial Times: импортеры газа из ЕС призвали Норвегию продавать газ по сниженной цене
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FT: импортеры из ЕС призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной
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FT: импортеры из ЕС говорят о необходимости снижения Норвегией цены на экспортируемый газ
Газета.Ru06:53
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