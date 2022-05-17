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Financial Times: в МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов

В МВФ обсудят идею конфискации валютных резервов Банка России.
Бизнес журнал
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы.
РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
РИА Новости
В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
РИА Новости

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МВФ обсудит возможную конфискацию российских валютных резервов
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