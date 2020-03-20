с чего всё началось

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой. На статистику заболевших и умерших в Германии обратило внимание издание Financial Times. В статье сказано, что темпы заражения в этой стране растут с каждым днем.

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

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