Коронавирус

Российский ДиалогРоссийский ДиалогFinancial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой. На статистику заболевших и умерших в Германии обратило внимание издание Financial Times. В статье сказано, что темпы заражения в этой стране растут с каждым днем.
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Газета Financial Times
 пишет об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается низкий уровень смертности от опасного заболевания при достаточно большом числе инфицированных.
Московский Комсомолецвчера в 23:58

Подробнее о событии

Объяснена аномально низкая смертность от коронавируса в Германии

Lenta.ru09:12

FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев

Expert.ruвчера в 06:31

СМИ: Коронавирус в Германии распространяется аномально

РЕН ТВ00:45

Financial Times обнаружила аномалию с коронавирусом в Германии

Московский Комсомолец00:19

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

РИА Новостивчера в 23:15

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Известиявчера в 20:50

FT: эксперты объяснили низкую смертность от коронавируса в ФРГ при высокой заболеваемости

ТАСС07:50
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Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Здоровье

Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться

Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Город32 02:00
Общество

На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты

Интерфакс 05:02
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
RT на русском 09:51
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Общество

В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
RuNews24.ru вчера в 15:10
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru вчера в 21:26
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Lenta.ru 10:15
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии

В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус.
Известия 09:50
Здоровье

В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом достигло 76

Минск, 21 марта 2020, 16:52 — REGNUM В Белоруссии общее число случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 достигло 76.
REGNUM 09:52
Наука

Лошади смогут спасти вечную мерзлоту собственными копытами

Ученые объяснили, что из-за копыт этих животных появляется новый снежный пласт. Именно это поможет сохранить вечную мерзлоту.
МедиаПоток 18 марта в 11:16
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 07:26
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 19 марта в 16:59
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru 09:12
Общество

Две московские больницы перепрофилировали для больных с коронавирусом

Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:04
Общество

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
РБК 09:49
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru 07:18
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Российская газета вчера в 00:28
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Росбалт вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила пляжным фото

В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.
Kleo.ru 03:58
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 10:15
Происшествия

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
ТАСС 09:24
Экономика

Российские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита

РБК 06:33
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