Коронавирус
Российский ДиалогFinancial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой. На статистику заболевших и умерших в Германии обратило внимание издание Financial Times. В статье сказано, что темпы заражения в этой стране растут с каждым днем.
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с чего всё началось
Газета Financial Times пишет об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается низкий уровень смертности от опасного заболевания при достаточно большом числе инфицированных.Московский Комсомолецвчера в 23:58
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FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
Expert.ruвчера в 06:31
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Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться
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На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
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Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
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Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
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Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
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Общество
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За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
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Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии
В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус.
Здоровье
В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом достигло 76
Минск, 21 марта 2020, 16:52 — REGNUM В Белоруссии общее число случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 достигло 76.
Наука
Лошади смогут спасти вечную мерзлоту собственными копытами
Ученые объяснили, что из-за копыт этих животных появляется новый снежный пласт. Именно это поможет сохранить вечную мерзлоту.
Общество
Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Армия и оружие
Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира
Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
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Общество
Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине
Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Армия и оружие
Еще один украинский военный погиб в Донбассе
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Екатерина Климова восхитила пляжным фото
В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.
Происшествия
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован
Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.