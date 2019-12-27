с чего всё началось

Британская газета Financial Times опубликовала список 50 самых значимых людей уходящего десятилетия, которые «определили облик» этого времени. Британские журналисты также включили в данный список российского президента Владимира Путина.

Политика Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Космос Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Армия и оружие Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Экономика Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).

Происшествия Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Хоккей Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого гол и две результативные передачи.

Здоровье Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».

Музыка Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос» Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».

Общество Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.

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