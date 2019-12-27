Политика

ТАССТАССFinancial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
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Британская газета Financial Times
 (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
ТАСС13:37

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Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

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Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
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Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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Трамп и Ким Чен Ын еще не ответили на приглашение на юбилей Победы

Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын пока не ответили на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в 2020 году, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
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