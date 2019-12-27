с чего всё началось

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".

Происшествия На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв На авиационном заводе компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation в американском городе Уичита, штат Канзас, произошел взрыв.

Здоровье Глава самарской «Службы Крови» объяснил запрет геям быть донорами Запрет гомосексуалистам и проституткам на сдачу донорской крови в Самарской областной клинической станции переливания крови объясняется тем, что учреждение стоит на защите людей, которые нуждаются в безопасных компонентах крови, заявил РИА Новости в пятницу директор станции Сергей Кузнецов.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.

Политика Захарова не исключила ярких пиар-акций от США из-за выборов президента Новый 2020 год в международной политике пройдет под вывеской президентских выборов США, в связи с этим возможны яркие пиар-акции со стороны Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в передаче "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".

Экономика Индексы Уолл-стрит обновили рекордные максимумы Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индексы в очередной раз обновили рекордные максимумы в ходе торговой сессии 27 декабря.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Здоровье Минздрав России обеспечит более 40 детей дорогим лекарством Минздрав России решил создать рабочую группу и разработать дорожную карту для поиска вариантов обеспечения препаратом «Спинраза» детей, больных спинальной мышечной атрофией.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.