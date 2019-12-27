Политика

ТАССТАССFinancial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
ТАСС13:37

Подробнее о событии

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

РБК16:18

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Газета.Ru13:50

В Британии Путина признали знаковой фигурой десятилетия

URA.Ru14:45

Путин вошел в список «знаковых фигур» десятилетия по версии Financial Times

Российская газета14:42

Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия

Lenta.ru14:04

Financial Times включила Путина в число «определивших десятилетие» лиц

RT на русском16:05

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

ТАСС13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Происшествия

В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

Росбалт 03:15
Театры

Волгоградский НЭТ продолжит творческий поиск с новым худруком

ИА Городские вести. Волгоград 13:39
Происшествия

В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

Вести.Ru 21:56
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Происшествия

В Свердловской области ограбили автозаправку

В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
ТАСС 12:31
Армия и оружие

Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk совершил полет у границ Крымского полуострова.
Российская газета 22:32
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счет гол и две результативные передачи, став героем поединка.
Газета.Ru 22:23
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Происшествия

Лобовое столкновение произошло на Корсаковской трассе

АСТВ 21:55
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

РБК 22:47
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Общество

Расторгуев назвал чушью слухи о долгах Пенсионному фонду

Известия 22:04
Политика

Утверждена доктрина продовольственной безопасности РФ

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев представил на заседании Совбеза новую доктрину продовольственной безопасности России — она утверждена президентом РФ Владимиром Путиным.
BFM.ru 08:52
Политика

На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
RT на русском 21:49
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom вчера в 12:10
Происшествия

Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов

Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Газета.Ru 11:20
Футбол

Бывший игрок киевского «Динамо» счел русских и украинцев одним народом

Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов, выступавший за украинскую команду в период с 2010 по 2014 год, высказался о сходствах русских и украинцев.
Газета.Ru 15:18
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Музыка

Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru 19:03
Политика

Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения

ФАН 09:59
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат 04:42
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ 21:19
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru 17:06
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru 17:20
Футбол

Роналду показал, как тренируется в бассейне

На видео видно, как Роналду занимается на особенной беговой дороже, которая расположена на дне бассейна.
Евро-футбол.ру вчера в 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тим Кук
генеральный директор Apple, пришёл в компанию в марте 1998 года. Был назначен гендиректором после отставки Стива Джобса 24 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное