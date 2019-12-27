с чего всё началось

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Футбол Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Политика Утверждена доктрина продовольственной безопасности РФ Вице-премьер РФ Алексей Гордеев представил на заседании Совбеза новую доктрину продовольственной безопасности России — она утверждена президентом РФ Владимиром Путиным.

Общество Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду Певец Николай Расторгуев прокомментировал в интервью "Вечерней Москве" слухи о том, что представители Пенсионного фонда подали на него в суд из-за неоплаченного штрафа.

Экономика Выплаты за вред пассажирам международных рейсов выросли Суммы компенсаций, которые авиакомпании обязаны выплачивать в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажиров, а также за задержку вылета самолета или багажа, увеличились с 28 декабря на основании решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Энергетика Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.

Здоровье Минздрав призвал сахалинцев не злоупотреблять спиртным на новогодних каникулах В целях профилактики чрезмерного употребления алкоголя министерство здравоохранения Сахалинской области организовало рассылку голосовых сообщений жителям региона, в которых напоминает о возможных рисках и возможности обращения за медицинской помощью.

Политика Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.