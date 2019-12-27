Политика
ТАССFinancial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
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Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".ТАССвчера в 13:37
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Путин вошел в список «знаковых фигур» десятилетия по версии Financial Times
Российская газетавчера в 14:42
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