Экономика
КомпанияФинансирование БАМа и Транссиба в 2019 году сократится вдвое
До конца года РЖД должна была полонить капитал компании на 8,6 миллиарда рублей, проведя еще одну допэмиссию. Полученные средства предполагалось получить за счет взноса из федерального бюджета на развитие участка Междуреченск – Тайшет и внесения долей в объектах ж/д инфраструктуры.
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Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Культура
Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк
Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
В Кремле отметили важность встречи Лаврова и Трампа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является очень важным моментом.
Общество
На МКС сломался американский туалет
Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Политика
Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Шоу-бизнес
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Происшествия
Семья волгоградских врачей погибла в аварии под Воронежем
9 декабря в Волгограде Олег Соловьёв отметил свой 60-летний юбилей. 10 декабря семья Соловьёвых отправилась на отдых.
Экономика
Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Центробанком, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресекла в 2019 году деятельность 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд руб. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает корреспондент РБК.
Общество
С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»
С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Спорт
Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020
Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Происшествия
Москвич, подозреваемый в убийстве сестры, чуть не сбежал из зала суда
Вероятно, попытка к бегству послужит причиной продления срока заключения, если окажется, что подозреваемый действительно виноват в убийстве сестры.
Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Шоу-бизнес
После инсульта Николай Носков довел до слез зрителей на концерте
Политика
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
Иран не приглашён на саммит по Сирии, запланированный в Стамбуле в феврале 2020 года, заявил журналистам старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Политика
СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин обладает текущей информацией по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но нового там ничего нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.