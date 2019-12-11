До конца года РЖД должна была полонить капитал компании на 8,6 миллиарда рублей, проведя еще одну допэмиссию. Полученные средства предполагалось получить за счет взноса из федерального бюджета на развитие участка Междуреченск – Тайшет и внесения долей в объектах ж/д инфраструктуры.

Финансирование БАМа и Транссиба в 2019 году сократится вдвое

Политика 25 лет назад Москва ввела войска в Чечню 25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".

Политика В Кремле отметили важность встречи Лаврова и Трампа Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является очень важным моментом.

Общество На МКС сломался американский туалет Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Политика Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Экономика Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Центробанком, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресекла в 2019 году деятельность 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд руб. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает корреспондент РБК.

Спорт Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020 Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.

Политика Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле Иран не приглашён на саммит по Сирии, запланированный в Стамбуле в феврале 2020 года, заявил журналистам старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

Экономика Госдума защитила богатых от высоких налогов Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.

Политика СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.

Политика Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова Президент РФ Владимир Путин обладает текущей информацией по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но нового там ничего нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.