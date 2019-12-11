Экономика

КомпанияКомпанияФинансирование БАМа и Транссиба в 2019 году сократится вдвое

До конца года РЖД должна была полонить капитал компании на 8,6 миллиарда рублей, проведя еще одну допэмиссию. Полученные средства предполагалось получить за счет взноса из федерального бюджета на развитие участка Междуреченск – Тайшет и внесения долей в объектах ж/д инфраструктуры.
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с чего всё началось

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК01:16

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