Экономика
КомпанияФинансирование БАМа и Транссиба в 2019 году сократится вдвое
До конца года РЖД должна была полонить капитал компании на 8,6 миллиарда рублей, проведя еще одну допэмиссию. Полученные средства предполагалось получить за счет взноса из федерального бюджета на развитие участка Междуреченск – Тайшет и внесения долей в объектах ж/д инфраструктуры.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.РБК01:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Политика
Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.
Происшествия
В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
Футбол
«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Общество
Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы
Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Спорт
Колобков отреагировал на отказ российских боксеров выступать без флага
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что обсудит с руководством Федерации бокса России заявление организации об отказе участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.
Политика
Путин прокомментировал предложение сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека принял к сведению предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
Музыка
«ВКонтакте» назвала лучшего артиста 2019 года
По версии «ВКонтакте» белорусский певец Тима Белорусских стал «Артистом 2019», сообщает пресс-служба соцсети.
Авто
General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»
Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Происшествия
Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности
Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Общество
Совет Федерации одобрил переход на электронные трудовые книжки
Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о введении в России электронных трудовых книжек, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Петросян ответил СМИ, сообщившим о его свадьбе
На днях СМИ сообщили о свадьбе 74-летнего Петросяна и 30-летней Брухуновой. Уточнялось, что в брак пара вступила в начале декабря 2019 года.
Происшествия
В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины
Обезглавленное тело москвича обнаружено в поле недалеко от автобусной остановки в подмосковной деревне Никифорово, заведено дело об убийстве, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Происшествия
Камеры сняли, как семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели избиение компании девушек в Санкт-Петербурге.
Экономика
Минфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями
Минфин комментирует новые планы США Несмотря на то что США не включили санкции на госдолг России в бюджет Пентагона, Минфин учитывает такой риск в будущем и продолжит готовить меры защиты, рассказал Тимофеев журналистам.
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Армия и оружие
Турция не исключила закрытие базы Инджирлик для США
Турция пообещала рассмотреть вопрос о закрытии для США авиабазы Инджирлик в случае, если Вашингтон введёт против Анкары санкции за покупку российских систем ПВО C-400.
Политика
Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей
На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.