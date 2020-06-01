Экономика

Piter.tvPiter.tvФинансирование Московско-Дунайской развязки урезали на 95%

В "Возрождении" настаивают, что годовые лимиты должны быть изменены только по двустороннему согласию или через суд. Напомним, что Московско-Дунайская развязка – это самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга.
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Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.
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Смольный срезает 95 % финансирования Московско-Дунайской развязки. Подрядчик идет в ЗакС

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Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
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Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи

Новые пациенты живут в Хабаровске, Комсомольске -на- Амуре и районах края.
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В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

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Google и Sony из-за трагедии в Миннеаполисе отложили презентацию новинок

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В Петропавловске на линию вышли восемь бригад скорой помощи

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Путин отправил в отставку четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
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Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

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Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
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Канада не хочет возвращения России на саммит G7

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Бывшего прокурора Читы обвинили в изнасиловании любовницы

В изнасиловании мужчину обвинила его любовница.
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