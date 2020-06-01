Экономика
Piter.tvФинансирование Московско-Дунайской развязки урезали на 95%
В "Возрождении" настаивают, что годовые лимиты должны быть изменены только по двустороннему согласию или через суд. Напомним, что Московско-Дунайская развязка – это самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга.
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с чего всё началось
Московско-Дунайская развязка — самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга, заключен в марте 2020 года, его цена 8,2 млрд. На этот год лимит финансирования срезан комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с 839 до 50 млн рублей, на 2021 год — с 2,6 млрд до 448 млн.Фонтанка.Ру01:56
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Российская газета вчера в 23:57
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Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 08:25
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Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи
Новые пациенты живут в Хабаровске, Комсомольске -на- Амуре и районах края.
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В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
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Google и Sony из-за трагедии в Миннеаполисе отложили презентацию новинок
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В Петропавловске на линию вышли восемь бригад скорой помощи
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
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Вратарь «Рубина» рассказал об атмосфере в команде при Слуцком
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Газета.Ru 17:50
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Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
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Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
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Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
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