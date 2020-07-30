Экономика
ВедомостиМинфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
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с чего всё началось
Расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб в 2021–2023 гг. Эта цифра содержится в разработанном Министерством финансов документе «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» по госпрограммам на эти годы, составленном в ходе бюджетного процесса и опубликованном на сайте consultant.ru.Ведомостивчера в 17:06
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Армия и оружие
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Издание пишет, что, основываясь на рейтинг ВШЭ, некоторые страны Евросоюза должны сделать для себя серьезные выводы.
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Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
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Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
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Lenta.ru 07:09
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
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Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
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Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
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Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск.
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Искусственный интеллект научился выявлять критерии крепких отношений
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