Расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб в 2021–2023 гг. Эта цифра содержится в разработанном Министерством финансов документе «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» по госпрограммам на эти годы, составленном в ходе бюджетного процесса и опубликованном на сайте consultant.ru.

с чего всё началось

В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.

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