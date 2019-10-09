Под угрозой санкций США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Министр энергетики США Рик Перри ранее сообщал, что США серьезно рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2".

с чего всё началось

Проект газопровода «Северный поток — 2» в полной мере профинансирован участниками. Об этом главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек заявил журналистам в Дюссельдорфе.

Футбол Ватцке пытался заманить Клоппа обратно в «Боруссию» Д Генеральный директор «Боруссии» Д Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что летом 2018 года он пытался заманить главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа обратно в дортмундский клуб.

Авто Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Зеленский собрал журналистов на фудкорте Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.

Политика Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.

Шоу-бизнес Семак повторно женился в Италии Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.

Теннис Фоньини рассказал, как ему удалось обыграть Хачанова в Шанхае Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 10-м номером, прокомментировал выход в четвертьфинал.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Авто На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские» Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.

Происшествия Саратовских полицейских обвинили в пытках задержанного утюгом Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, предъявлено обвинение сотрудникам полиции, задержанным по подозрению в применении насилия к мужчине.

Общество Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Футбол Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.

Наука Боевой НЛО: новейший дисколет представили на выставке в Китае На открывшейся в четверг в Китае выставке China Helicopter Exposition 2019 представили необычный экспонат.

Экономика Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы на улице Щепкина в Москве, продолжила лечение в другой реабилитационной клинике.

Спорт Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.