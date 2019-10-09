Энергетика

REGNUMREGNUMФинансирование «Северного потока — 2» участниками проекта завершено

Проект газопровода «Северный поток — 2» в полной мере профинансирован участниками. Об этом главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек заявил журналистам в Дюссельдорфе.
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с чего всё началось

Глава Uniper заявил, что участники «Северного потока - 2» завершили финансирование проекта

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Финансирование «Северного потока — 2» участниками проекта завершено

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