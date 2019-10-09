Энергетика
REGNUMФинансирование «Северного потока — 2» участниками проекта завершено
Проект газопровода «Северный поток — 2» в полной мере профинансирован участниками. Об этом главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек заявил журналистам в Дюссельдорфе.
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с чего всё началось
Под угрозой санкций США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Министр энергетики США Рик Перри ранее сообщал, что США серьезно рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2".ТАССвчера в 11:29
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Партнер по «Северному потоку – 2» не увидел причин для увеличения финансирования проекта
Взгляд.рувчера в 11:19
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В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
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Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
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Шоу-бизнес
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Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
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Фоньини рассказал, как ему удалось обыграть Хачанова в Шанхае
Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 10-м номером, прокомментировал выход в четвертьфинал.
Чемпионат 06:40
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
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В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
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Авто
На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»
Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
UfaTime.ru 08 октября в 03:21
Происшествия
Саратовских полицейских обвинили в пытках задержанного утюгом
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, предъявлено обвинение сотрудникам полиции, задержанным по подозрению в применении насилия к мужчине.
Новости Саратова вчера в 03:48
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Сборная России проиграла в третий раз на Кубке мира по волейболу
News.ru вчера в 04:41
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
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Газета.Ru 08:10
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Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме
Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Вести.Ru 06:08
Наука
Боевой НЛО: новейший дисколет представили на выставке в Китае
На открывшейся в четверг в Китае выставке China Helicopter Exposition 2019 представили необычный экспонат.
Российская газета 06:16
Экономика
Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов
Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными.
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Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике
Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы на улице Щепкина в Москве, продолжила лечение в другой реабилитационной клинике.
Актуальные Новости вчера в 02:50
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Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна
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Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Футбол
Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
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Гаджеты
Samsung потратит $11 млрд на создание дисплеев нового поколения
Компания Samsung Display Co. собирается вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.
Известия 07:24
Политика
Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик вернулась в Россию
Радио Sputnik 01:27