Если сейчас не заниматься воспроизводством сырьевой базы, не разрабатывать новые месторождения полезных ископаемых, то может сложиться ситуация, когда через 15 лет "нашим детям будет нечего оставить", отметил министр.
Министр добавил, что Минприроды и Минпромторг договорились о начале о начале испытаний на экспериментальных месторождениях отечественных разработок в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против ряда граждан РФ, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.
Банк России опубликовал пояснения по применению положений законодательства о запрете продаж сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам: такие инвесторы не смогут покупать внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ) до 1 апреля 2022 года вне зависимости от того, заключали ли они такие договоры до 2020 года или нет.
Если банки-эквайеры, работающие с Wildberries, будут начислять дополнительную комиссию при покупках по картам Visa, то им грозит штраф в 25 тысяч долларов, пишет ТАСС со ссылкой на письмо платежной системы, направленное на фоне развития конфликта с российским онлайн-ретейлером.