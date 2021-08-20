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Финансирование геологоразведки в России увеличат с 2022 года

Финансирование вопросов, связанных с геологоразведкой на территории России, будет увеличено в 2022 году.
ТАСС
Если сейчас не заниматься воспроизводством сырьевой базы, не разрабатывать новые месторождения полезных ископаемых, то может сложиться ситуация, когда через 15 лет "нашим детям будет нечего оставить", отметил министр.
Finam.Ru
"Наша задача ... чтобы мы не зависели от решения каких-то третьих стран и ситуаций", - отметил глава Минприроды.
Finam.Ru
Министр добавил, что Минприроды и Минпромторг договорились о начале о начале испытаний на экспериментальных месторождениях отечественных разработок в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.
ТАСС

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Минприроды увеличит финансирование геологоразведки в 2022г
Интерфакс - Россия05:13
В следующем году финансирование геологоразведки будет увеличено
Финмаркет05:55
Финансирование геологоразведки в России увеличится с 2022 года - глава Минприроды
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Финансирование геологоразведки в России увеличат с 2022 года
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