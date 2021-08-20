«Неквалы» не смогут покупать внебиржевые ПФИ до 1 апреля 2022 года

Банк России опубликовал пояснения по применению положений законодательства о запрете продаж сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам: такие инвесторы не смогут покупать внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ) до 1 апреля 2022 года вне зависимости от того, заключали ли они такие договоры до 2020 года или нет.