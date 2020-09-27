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Газета.Ru
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Издание уточняет, что данная сумма превышает ту, которая была заложена в июньской версии плана. СМИ добавляет, что при этом с урезаниями на 6,8 млрд руб. столкнулись ипотечные программы "Дальневосточная", "Сельская" и "Семейная".В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01
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Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ruвчера в 21:58
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ruвчера в 19:21
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известиявчера в 18:00
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°вчера в 18:39
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАССвчера в 18:36
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВвчера в 17:35
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ruвчера в 19:07

Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Руководитель промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал свою переписку с профессиональным бойцом, ранее выступавшим за организацию, Конором Макгрегором, которая накануне была обнародована в Twitter спортсмена.
CT news27 сентября в 11:47
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В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

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РИА Новостивчера в 16:06
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Алтайский министр образования поблагодарил Онищенко за замечания

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Алтайская правда00:52
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Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

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RT на русскомвчера в 14:51
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

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Крестьянская жизньвчера в 08:54
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