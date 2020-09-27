Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году
Смотрите также
Асмус показала грудь в эротическом видеочате для фильма «Китобой»
В жилых домах Москвы начали включать отопление
Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель
Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей
Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино увеличилось до 54
Задержанный в Приангарье депутат Левченко будет этапирован в Москву
В Минске состоялась «народная инаугурация» Светланы Тихановской
Мясников перечислил частые ошибки здорового питания
Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией
Военные Азербайджана показали видео уничтожения двух армянских танков
Умер российский актер Никита Логинов
Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги
Площадь пожаров в Воронежской области выросла вдвое, превысив 200 га
Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги
Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией
Задержанный в Приангарье депутат Левченко будет этапирован в Москву
Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей
NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет
Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель
Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok
Издание уточняет, что данная сумма превышает ту, которая была заложена в июньской версии плана. СМИ добавляет, что при этом с урезаниями на 6,8 млрд руб. столкнулись ипотечные программы "Дальневосточная", "Сельская" и "Семейная".В источнике
С чего всё началось
Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза
Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии