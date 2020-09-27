Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году
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Министерство финансов России отметило, что внесенные корректировки в распределение госбюджета были сделаны для его сбалансированности. Кроме того, в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что окончательного решение о продлении ставки льготной ипотеки в 6,5% не принято.В источнике
С чего всё началось
Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза
Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
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