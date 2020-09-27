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Газета.Ru
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Министерство финансов России отметило, что внесенные корректировки в распределение госбюджета были сделаны для его сбалансированности. Кроме того, в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что окончательного решение о продлении ставки льготной ипотеки в 6,5% не принято.В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°18:39
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ru19:21
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ru19:07
Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ru21:58
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС18:36
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00

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