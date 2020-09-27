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Газета.Ru
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Издание уточняет, что данная сумма превышает ту, которая была заложена в июньской версии плана. СМИ добавляет, что при этом с урезаниями на 6,8 млрд руб. столкнулись ипотечные программы "Дальневосточная", "Сельская" и "Семейная".В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС18:36
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ru19:21
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ru19:07
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°18:39
Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ru21:58
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию
Интерфакс07:12
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Николаева рассказала о свадьбе с экс-супругом Волочковой

Телеведущая сказала, что свадьба зависит от воли женщины, но в их случае они с избранником не планируют устраивать пышное торжество, а только проведут церемонию в ЗАГСе и небольшое мероприятие после росписи.
RuNews24.ru05:21
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Названы лучшие хоккеисты игровой недели КХЛ

Сегодня стали известны лучшие игроки прошедшей недели в рамках Континентальной Хоккейной Лиги Лучшим стражем ворот по версии экспертов стал представитель череповецкой "Северстали" Владислав Подъяпольский.
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Тихановская попросила Макрона привлечь Путина к посредничеству в Белоруссии

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Lenta.ru07:28
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Невролог назвал необычные симптомы инсульта

Помимо вышеназванных признаков острого нарушения кровоснабжения головного мозга стоит учитывать: высокое артериальное давление; гипертонический криз; онемение либо покалывания в области щеки, языка, кисти; слабость в кисти; выпадение полей зрения; двоение в глазах; головную боль с рвотой, вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, потерю сознания.
Пятый канал22:55
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США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

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Discover24вчера в 03:11
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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

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