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Газета.Ru
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Министерство финансов России отметило, что внесенные корректировки в распределение госбюджета были сделаны для его сбалансированности. Кроме того, в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что окончательного решение о продлении ставки льготной ипотеки в 6,5% не принято.В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°18:39
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ru19:21
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ru19:07
ТК Звезда

Финансирование льготной ипотеки в следующем году может вырасти в 2,5 раза

ТК Звезда20:02
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС18:36
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00

В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

Калининград, 27 сентября 2020, 13:11 — REGNUM В результате столкновения рейсового пассажирского автобус в Калининградской области погибли шесть человек, включая ребенка, и ещё восемь человек пострадали.
В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек
REGNUMвчера в 06:11
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В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАНвчера в 00:16
1

Посольство Украины в Лондоне возмущено публикацией BBC об Ан-26

Британская вещательная компания опубликовала украинскую карту без Крыма и допустила ошибку в названии столицы страны в сообщении о крушении самолета Ан-26 в Харьковской области.
Аргументы недели26 сентября в 11:16
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Пьяная мать за рулем с тремя детьми в машине вылетела на встречку и перевернулась в ЕАО

Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Еврейской автономной области информирует, что за прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в трех из которых шесть человек получили телесные повреждения, сообщает ИА ЕАОМеdіа.
EAOmedia.ru18:56

Холдинг «Красный восток» продал часть ферм

Холдинг "Красный восток" продал часть ферм Третий российский производитель молока — казанский агрохолдинг "Красный восток", основанный погибшим экс-депутатом Госдумы от "Единой России" Айратом Хайруллиным, начал избавляться от активов.
Коммерсантъ17:55

В Крыму сообщили о появлении американских беспилотников у границ

Активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники типа "Глобал хоук", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
РИА Новости20:10

Названы необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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В Швейцарии проголосовали против ограничения миграции из ЕС

Народная законодательная инициатива "За соразмерную иммиграцию", предусматривающая ограничение притока в Швейцарию рабочей силы из стран Евросоюза, отклонена на воскресном референдуме в Швейцарии 61,7 % голосов.
ТАССвчера в 11:20
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В Домодедовский суд поступило дело о похищении выпускника Академии ФСБ гражданами Белоруссии для Украины

По версии следствия уроженец Белоруссии Андрей Цейко вместе с двумя знакомыми напал на подмосковный коттедж бывшего офицера ФСБ, который сейчас работает в сфере IT-технологий, пишет газета «КоммерсантЪ».
Эхо Москвы20:05