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Газета.Ru
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Министерство финансов России отметило, что внесенные корректировки в распределение госбюджета были сделаны для его сбалансированности. Кроме того, в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что окончательного решение о продлении ставки льготной ипотеки в 6,5% не принято.В источнике
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Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ru19:21
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ru19:07
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС18:36
Моссовет

Финансирование льготной ипотеки в 2021 году увеличат в 2,5 раза

Моссовет17:46
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°18:39

Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.
Известия18:43

Опубликованы новые фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с тремя детьми

Фотографии были сняты ранее на этой неделе в садах Кенсингтонского дворца, после того, как герцог и сэр Дэвид посетили показ нового фильма Аттенборо «Жизнь на нашей планете», — сказано в подписи к кадрам.
Летидорвчера в 11:00
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Пьяная мать за рулем с тремя детьми в машине вылетела на встречку и перевернулась в ЕАО

Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Еврейской автономной области информирует, что за прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в трех из которых шесть человек получили телесные повреждения, сообщает ИА ЕАОМеdіа.
EAOmedia.ru18:56

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
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Посольство Украины в Лондоне возмущено публикацией BBC об Ан-26

Британская вещательная компания опубликовала украинскую карту без Крыма и допустила ошибку в названии столицы страны в сообщении о крушении самолета Ан-26 в Харьковской области.
Аргументы недели26 сентября в 11:16
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUMвчера в 01:29
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Польский фильм «Петля» вызвал скандал на Украине

По мнению киевского политического эксперта Евгения Белоножко, в «Петле» польский режиссер не только изобразил украинцев не в лучшем виде, но и создал у зрителя ощущение, что Украина — вообще довольно страшная страна.
Невские Новостивчера в 02:41
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