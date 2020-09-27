Министерство финансов России отметило, что внесенные корректировки в распределение госбюджета были сделаны для его сбалансированности. Кроме того, в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что окончательного решение о продлении ставки льготной ипотеки в 6,5% не принято.