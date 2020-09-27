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Газета.Ru
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Издание уточняет, что данная сумма превышает ту, которая была заложена в июньской версии плана. СМИ добавляет, что при этом с урезаниями на 6,8 млрд руб. столкнулись ипотечные программы "Дальневосточная", "Сельская" и "Семейная".В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ru21:58
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°18:39
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ru19:07
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ru19:21
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС18:36
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00

Кучаев признался, что плакал в раздевалке после травмы «крестов»

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Кучаев признался, что плакал в раздевалке после травмы «крестов»
Честный рейтинг букмекероввчера в 07:51

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
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В Петербурге пассажир упал на пути в метро

Движение поездов от станции метро "Улица Дыбенко" до "Площади Александра Невского-2" на четвертой линии метро в Санкт-Петербурге было приостановлено из-за падения пассажира на пути, сообщили журналистам в пресс-службе подземки.
ТАСС03:35

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Mockva.ru19:34
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Кудрин оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу

Новый рост заболеваемости коронавирусом в России приведет к новым ограничениям, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью RT.
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При рассмотрении апелляции Мосгорсуд отменил приговор районного суда, прекратил уголовное дело Мыльникова и назначил ему "меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 рублей".
Интерфакс03:50