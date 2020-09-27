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Газета.Ru
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Издание уточняет, что данная сумма превышает ту, которая была заложена в июньской версии плана. СМИ добавляет, что при этом с урезаниями на 6,8 млрд руб. столкнулись ипотечные программы "Дальневосточная", "Сельская" и "Семейная".В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°18:39
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ru19:21
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ru19:07
Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ru21:58
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС18:36
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00

Додон попросил Путина возобновить авиасообщение с Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе рабочей встречи в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о восстановлении авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.
RT на русском11:03
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МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42
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Тихановская выступила против введения отраслевых санкций в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а персональные санкции против сторонников нынешнего главы государства Александра Лукашенко.
Газета.Ru11:02
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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