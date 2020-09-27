Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году
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Издание уточняет, что данная сумма превышает ту, которая была заложена в июньской версии плана. СМИ добавляет, что при этом с урезаниями на 6,8 млрд руб. столкнулись ипотечные программы "Дальневосточная", "Сельская" и "Семейная".В источнике
С чего всё началось
Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза
Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
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