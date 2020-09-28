Финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза
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Льготная ипотека дает возможность по низкой ставке взять кредит на квартиру стоимостью до 6 миллионов для большей части страны и до 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.В источнике
С чего всё началось
Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза
Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01
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