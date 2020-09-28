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Радио Комсомольская правда
Радио Комсомольская правда

Финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Льготная ипотека дает возможность по низкой ставке взять кредит на квартиру стоимостью до 6 миллионов для большей части страны и до 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ruвчера в 21:58
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВвчера в 17:35
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ruвчера в 19:07
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°вчера в 18:39
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАССвчера в 18:36
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ruвчера в 19:21
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известиявчера в 18:00

На Сахалине учительница пришла с топором на урок к второклассникам

В городе Оха на Сахалине учитель начальных классов принесла на урок чтения во втором классе топор в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.
Интерфакс21:44
13

Угольщики предлагают расширить Восточный полигон вдвое

Эксперт подчеркивает, что, несмотря на декларации ОАО РЖД по замещению угля, он остается базовым грузом для Восточного полигона в горизонте 2030 года, однако планы расширения инфраструктуры должны учитывать несколько развилок.
Коммерсантъвчера в 17:55
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Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Газета.Ruвчера в 15:18
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Главы МИД Британии и Канады призвали к прекращению огня в Карабахе

Министры иностранных дел Великобритании и Канады Доминик Рааб и Франсуа-Филипп Шампань призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе и возобновлению переговоров об урегулировании в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты21:04

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газетавчера в 12:12
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM27 сентября в 01:29
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