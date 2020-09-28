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Радио Комсомольская правда
Радио Комсомольская правда

Финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Льготная ипотека дает возможность по низкой ставке взять кредит на квартиру стоимостью до 6 миллионов для большей части страны и до 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ru21:58
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС18:36
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ru19:07
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°18:39
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ru19:21
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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