Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

с чего всё началось

Объем бюджетного финансирования по программе льготной сельской ипотеки вырастет в 2020 году втрое и составит 3 млрд рублей, что позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.

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