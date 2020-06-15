Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексФинансирование льготной сельской ипотеки увеличат втрое

Объем бюджетного финансирования по программе льготной сельской ипотеки вырастет в 2020 году втрое и составит 3 млрд рублей, что позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.
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Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
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