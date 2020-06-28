Экономика
REGNUMМинфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов
Больше всего пострадает нацпроект «Демография». Изначально финансирование на этот проект закладывалось на уровне 1,2 трлн рублей. Теперь расходы на него предполагается снизить на 150 млрд, что составляет 10% стоимости нацпроекта на 2021−2022 годы.
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с чего всё началось
Финансирование по всей системе нацпроектов в следующие два года в общей сложности может уменьшиться на 140 млрд рублей. Такие данные содержатся в предварительных бюджетных проектировках Минфина («Известия» с ними ознакомились). Наиболее радикальные корректировки затронут «Демографию».Известиявчера в 17:01
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Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн масок
Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
Здоровье
В Ивановской области снижается заболеваемость пневмонией
Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей снизилась на 7% - с 15 по 21 июня выявлено 359 пневмоний, неделей ранее – 365.
Ивтелерадио 08:54
Общество
Число официальных безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза
Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу ситуации на рынке труда.
RT на русском 09:11
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем
Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Газета.Ru 08:54
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Общество
Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года
Всероссийская перепись населения, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года.
RT на русском 09:31
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд рублей по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском вчера в 18:31
Здоровье
«Это психосоматика»: как Тува стала вторым Дагестаном при пандемии
Тайга.инфо рассказывает, почему бывший президент Тувы обратился за помощью, как местную журналистку преследует правительство республики, и что говорят родственникам пациентов, которые жалуются на единственный в республике аппарат КТ, недоделанный госпиталь и проблемы с кислородом.
Тайга.инфо 27 июня в 03:03
Общество
В США скончался конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
В США скончался учёный и конструктор Анатолий Дарон, который разработал двигатели для ракет-носителей.
Газета Metro 09:06
Армия и оружие
Индия и Китай укрепляют рубежи в районе боевых столкновений
ИА Красная Весна вчера в 05:35
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 с отказавшим двигателем
По данным ведомства, самолет летел из Москвы и у него отказал левый двигатель. Airbus A320 экстренно приземлился в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 09:20
Авто
Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla
Одной версией с горизонтальным экраном мультимедии новый Tucson не ограничится – будет еще одна, с большим вертикальным тачскрином в стиле Volvo и Tesla.
Автоновости дня 04:40
Армия и оружие
Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО
Американская аналитическая группа RAND и вовсе считает, что сейчас расклад военных сил в Прибалтийском регионе складывается не в пользу НАТО.
Вечерний курьер 04:16
Фигурное катание
Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет
РИА Новости 09:03
Общество
В Китае вакцину от COVID-19 одобрили для военного использования
Пекин, 29 июня 2020, 15:32 — REGNUM Военное использование разрешено в Китае для рекомбинантной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайскими специалистами.
REGNUM 08:32
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Шоу-бизнес
Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму
Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу.
Газета.Ru 07:17
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Уфимские Заметки 05:40
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Происшествия
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Пожарные тушат возгорание на площади 50 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
РИА Новости 09:48