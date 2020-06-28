Финансирование по всей системе нацпроектов в следующие два года в общей сложности может уменьшиться на 140 млрд рублей. Такие данные содержатся в предварительных бюджетных проектировках Минфина («Известия» с ними ознакомились). Наиболее радикальные корректировки затронут «Демографию».

с чего всё началось

Больше всего пострадает нацпроект «Демография». Изначально финансирование на этот проект закладывалось на уровне 1,2 трлн рублей. Теперь расходы на него предполагается снизить на 150 млрд, что составляет 10% стоимости нацпроекта на 2021−2022 годы.

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