Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.

Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей

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