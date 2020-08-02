Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФинансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей

Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.
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Минфин предложил сократить оборонную программу

Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
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Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей

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