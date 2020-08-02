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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей

Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить оборонную программу

Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
РИА Новости06:47
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Коммерсантъ

Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей

Коммерсантъ08:02
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Минфин предлагает сократить расходы на госпрограмму обороны России

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Власти РФ хотят сократить финансирование обороны

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Минфин предложил сократить траты на оборонку

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«Обеспечение обороноспособности страны» могут удешевить

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Минфин предложил сократить оборонную программу

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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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На границе Индии и Китая начались переговоры о разведении войск

К переговорам по вопросам разведения войск в пограничных районах Индии и Китая приступили командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин, 2 августа сообщает индийская газета The Times of India.
ИА Красная Весна06:25

СК возбудил уголовное дело после схода с путей вагонов с углем в Коми

"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту схода 11 груженых грузовых полувагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
ТАСС07:51
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Роза Сябитова: «В реальной жизни я, Лариса и Василиса не общаемся»

Слаженное трио ведущих распалось лишь в начале пандемии, когда из-за нежелания подвергать свою жизнь и жизни своих близких опасности, астролог Василиса Володина отказалась участвовать в съемках шоу.
МонаВиставчера в 11:22