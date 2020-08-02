Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей
Смотрите также
В Петербурге приземлился первый самолет из Турции
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства
ВДВ в России оснастят новой парашютной системой «Дальнолет»
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Минздрав подтвердил бесплатную вакцинацию от коронавируса в России
Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
СК возбудил уголовное дело после схода с путей вагонов с углем в Коми
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил сократить оборонную программу
Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
РИА Новости06:47
Подробнее о событии