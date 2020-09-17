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Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Российское правительство хочет сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов: в 2021 и 2022 году сокращение может составить 600 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на ближайшую трехлетку.В источнике
С чего всё началось
Известия

Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд

Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Известия18:24
Аргументы и Факты

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей - СМИ

Аргументы и Факты21:20
REGNUM

СМИ: в России хотят сократить расходы на национальные проекты

REGNUM20:53
URA.Ru

Финансирование ряда нацпроектов хотят урезать на 600 млрд

URA.Ru19:59
Телеканал 360°

Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

Телеканал 360°19:52
РЕН ТВ

Программу нацпроектов в РФ планируют урезать на 600 миллиардов рублей

РЕН ТВ18:10
Znak.com

Минфин назвал нацпроекты, на которых правительство рассчитывает сэкономить ₽600 млрд

Znak.com03:09

Медиков накажут за лечение холодной водой пациента с ожогами 70% тела

Комитет здравоохранения Курской области выявил нарушения при лечении пациента, госпитализированного в Суджанскую районную больницу с ожогами 70% поверхности тела, сообщила пресс-служба администрации области.
Интерфакс03:14
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В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у Алексея Навального, результаты анализов будут переданы властям Германии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
РИА Новости03:44
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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