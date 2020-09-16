Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей
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Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующие два года. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с документом ознакомились «Известия».В источнике
С чего всё началось
Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд
Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
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