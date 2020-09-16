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Известия
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующие два года. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с документом ознакомились «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд

Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
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Lenta.ru

В России решили тратить меньше денег на образование и демографию

Lenta.ru10:24
Коммерсантъ

Минфин намерен сократить расходы на образование и демографические проекты

Коммерсантъ08:41
РЕН ТВ

Программу нацпроектов в РФ планируют урезать на 600 миллиардов рублей

РЕН ТВ18:10
URA.Ru

Финансирование ряда нацпроектов хотят урезать на 600 млрд

URA.Ru19:59
Телеканал 360°

Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

Телеканал 360°19:52
REGNUM

СМИ: в России хотят сократить расходы на национальные проекты

REGNUM20:53
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Известия18:24

Россия выделит на оборону около 9,5 трлн рублей к 2023 году

Согласно проекту бюджета, в 2021 году направят 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, в 2023 году — 3,1 трлн рублей Россия планирует потратить на оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, а в 2023 году — 3,1 трлн рублей.
Невские Новости10:34
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Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:59
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне

Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя.
Российская газета09:18
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