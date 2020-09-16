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Известия
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующие два года. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с документом ознакомились «Известия».В источнике
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Известия

Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд

Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
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ФедералПресс

Финансирование нацпроектов решили сократить на 600 млрд рублей

ФедералПресс00:18
Аргументы и Факты

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Аргументы и Факты21:20
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Известия18:24
URA.Ru

Финансирование ряда нацпроектов хотят урезать на 600 млрд

URA.Ru19:59
Телеканал 360°

Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

Телеканал 360°19:52
РЕН ТВ

Программу нацпроектов в РФ планируют урезать на 600 миллиардов рублей

РЕН ТВ18:10
REGNUM

СМИ: в России хотят сократить расходы на национальные проекты

REGNUM20:53

Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям

Глава поселка Белый Яр в Ханты-Мансийском автономном округе оказалась под следствием после того, как незаконно выделила квартиры 17 местным жителям, чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
РИА Новости00:41

«Обольстительница» Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером

На девушку посыпались угрозы и обвинения в развале семьи, поэтому она решила пойти на шоу и рассказать о том, как все было 23-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая оказалась в центре скандала со стриптизером Сергеем Глушко, обнародовала интимные кадры, передав их телеканалам, сообщает "Радио Комсомольская правда".
Толк23:29

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
1,1K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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