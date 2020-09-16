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Известия
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующие два года. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с документом ознакомились «Известия».В источнике
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Известия

Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд

Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».
Известия17:01
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Телеканал 360°

Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

Телеканал 360°19:52
Аргументы и Факты

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей - СМИ

Аргументы и Факты21:20
REGNUM

СМИ: в России хотят сократить расходы на национальные проекты

REGNUM20:53
URA.Ru

Финансирование ряда нацпроектов хотят урезать на 600 млрд

URA.Ru19:59
ФедералПресс

Финансирование нацпроектов решили сократить на 600 млрд рублей

ФедералПресс00:18
РЕН ТВ

Программу нацпроектов в РФ планируют урезать на 600 миллиардов рублей

РЕН ТВ18:10
Известия

Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд рублей

Известия18:24

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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Известия17:34
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Bimru.ruвчера в 10:58
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

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32CARS.ruвчера в 13:18
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